Guinée - Le parti de Cellou Dalein Diallo ne reconnaîtra pas les résultats en Haute Guinée

A l’issue de la journée électorale de ce dimanche, 18 octobre 2020, des voix s’élèvent pour dénoncer les conditions dans lesquelles s’est déroulé ce scrutin dans certaines localités du pays. L’UFDG, principal parti d’opposition du pays, fait état de graves dysfonctionnements de nature à porter atteinte à la crédibilité de cette élection présidentielle dans la région de la Haute Guinée. Dr Fodé Oussou Fofana, vice-président de la formation politique, relève notamment des bourrages d’urnes en faveur du parti au pouvoir.

« Nous constatons avec beaucoup d’amertume les votes massifs, les bourrages d’urnes dans la région de la Haute Guinée. Cela s’est fait, comme ils l’ont fait pour l’enrôlement des mineurs, en plein jour, devant toutes les autorités. Nous avons des vidéos qui montrent qu’une seule personne a pu voter pour 10 à 20 personnes, au vu et su de tout le monde. Ils ont constaté en effet, que le taux d’abstention est très élevé dans cette région, parce que la majeure partie des électeurs ne veulent pas voter pour Alpha Condé.



Donc, pour compenser cela, ils ont décidé de faire voter des gens à la place des vrais électeurs. En plus de ça, il y a des gens qui viennent avec deux cartes d’électeurs : la carte qui a été faite pour le scrutin du 22 mars et celle qui a été faite pour cette présidentielle. Ils votent avec les deux cartes », a indiqué l’opposant rapporté par Guinée Matin. Selon ce vice-président de l’UFDG, c’est tout sauf une élection qui s’est passé dans la région de la Haute Guinée. Et par conséquent, son parti ne reconnaitra pas les résultats qui en sortiront.



« Les urnes de tous les bureaux de vote de la commune urbaine de Kankan ont été ramassées et amenées à la préfecture. Au lieu de faire le dépouillement dans les bureaux de vote, ils disent qu’ils vont aller le faire à la préfecture. J’espère que les observateurs qui sont venus et la société civile guinéenne qui est sur le terrain vont noter que c’est tout sauf une élection qui s’est passé dans cette région. Pour notre part en tout cas, nous ne reconnaitrons aucun résultat sorti de cette mascarade. Parce qu’on se rend compte qu’ils sont devenus complètement fous », a dit Dr Fodé Oussou Fofana.