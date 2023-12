Guinée: après l'explosion meurtrière, la solidarité et la réponse des autorités s'organisent

Près de 24 heures après l’explosion qui a fait au moins 14 morts et 190 blessés, selon le dernier bilan communiqué par le gouvernement, un immense panache de fumée sombre flotte toujours au-dessus de Conakry. Des rescapés ont été accueillis sur l’esplanade du Palais du peuple. Certains ont été orientés par les autorités vers ce bâtiment qui abrite l’Assemblée nationale. C’est ici que Fatoumata Camara a dormi à même le sol, sur une simple couverture. « On a tout perdu, nos affaires, nos habits… C’est pour cela qu’on est venu ici », raconte-t-elle.



Mais Fatoumata pense déjà à partir, car elle n’a pas d’autre endroit où aller que chez elle, sa petite maison qui a été durement touchée par l’explosion : « On va y retourner, mais s’il y a beaucoup de fumée, on passera la nuit ici ». Elle garde précieusement à ses pieds un grand sac bleu contenant des vivres, comme du jus et du riz. Ce sont des repas qui ont été distribués aux rescapés.



Plus loin, sous une tente, un homme patiente. Mohamed Camara ne sait pas vraiment pourquoi. « Je me suis enregistré, mais par contre ils ne nous ont pas fait savoir ce qu’ils comptent faire après. J’attends qu’on me dise quand je pourrai rentrer ». L’État guinéen a mis en place un numéro vert gratuit pour faciliter l’assistance aux sinistrés. Il faut contacter le 1016.