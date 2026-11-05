Élection présidentielle au Nigeria : la justice d'Abuja annule la candidature d'Atiku Abubakar pour le scrutin du 16 janvier

Un tribunal basé à Abuja a annulé ce jeudi 5 novembre 2026 la candidature de l'ancien vice-président et opposant Atiku Abubakar au scrutin présidentiel prévu le 16 janvier prochain. Selon les informations rapportées par le média RFI, l'homme politique avait pourtant lancé sa campagne la veille à l'occasion d'un rassemblement politique à Sokoto, dans le nord-ouest du Nigeria.



L'ancien dirigeant conserve toutefois la possibilité de former un recours devant la Cour suprême pour contester ce jugement et solliciter la réintégration de sa candidature dans la course électorale.