Guinée : le Colonel Doumbouya annonce une série de rencontres, met garde contre les abus et mouvements de soutien

Le Comité national pour le rassemblement et le développement (Cnrd) continue de dérouler son agenda. Dans une série de communiqués lue ce samedi 11 septembre 2021 à la télévision nationale par le colonel Amara Camara, le Cnrd annonce une série de rencontres au palais du peuple, «dans le cadre des concertations avec les différents acteurs des forces vives de la nation ».



Selon ces communiqués, le mardi 14 septembre, le colonel Mamadi Doumbouya, président du Cnrd invite les leaders des partis politiques de 10h à 12h, suivis de 5 représentants de chacune des 4 coordinations régionales de 13 h à 15h et des chefs des différentes confessions religieuses de 16h à 18h.



Le lendemain, mercredi 15 septembre, les présidents des organisations de la société civile sont attendus pour une rencontre qui se tiendra de 10h à 12h. Elle sera suivie de celle des représentations des missions diplomatiques de 13h à 15h. Cette deuxième journée sera clôturée avec les représentations des associations des Guinéens de l’Etranger qui seront reçues de 16h à 18h.



Dans la même logique, un autre communiqué informe que le président Cnrd va rencontrer les patrons des différentes sociétés minières implantées en Guinée, le jeudi 16 septembre, de 10 à 12h. Quant aux présidents des différentes organisations patronales, ils seront reçus par le président du Cnrd de 13h à 15h.

Le vendredi 17 septembre, c’est le tour des directeurs des banques primaires et des structures de micro finance, les représentants des différentes centrales syndicales qui sont attendus de 13h à 15h.



Par ailleurs, le communiqué numéro 16, informe «qu’il est mis à disposition, le numéro 100, pour tout signalement d’abus des forces de défense et de sécurité », précisant que «ce numéro est valable pour tous les opérateurs de téléphonie en Guinée». Et qu’il s’agit là de «l’application du contenu du communiqué numéro 10, en date du 7 septembre, relative à la mise à disposition d’un numéro vert ».



En outre dans les annonces faites ce samedi soir, le Cnrd réitère l’interdiction des mouvements de soutien. «Le président interdit toutes manifestations de soutien de quelle que nature que ce soit », informe un autre communiqué lu par le Colonel Amara Camara.



Avec Guinée news