Guinée : le RPG d'Alpha Condé se réunit en convention dans un contexte complexe

Le Conseil exécutif provisoire vise à réorganiser le parti et préparer la prochaine présidentielle. Il y a quelques semaines, le bureau politique et le comité central du RPG se sont accordés sur la figure d’Ibrahima Kassory Fofana pour diriger cette nouvelle structure.



Ambitions

Problème : plusieurs militants s’y sont opposés, affichant chacun leurs ambitions. Parmi eux, Ibrahima Kalil Kaba, ancien chef de la diplomatie guinéenne et qui mobilise surtout auprès des jeunes. Face à lui, des caciques du parti comme le Dr Mohamed Diané, ancien ministre de la Défense, ou encore Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale, un militant de longue date du RPG.



« Alpha Condé n’a pas préparé de dauphin pour lui succéder », explique le politologue Kabinet Fofana. Pour ce chercheur, la crise actuelle est « un passage obligé des partis qui perdent le pouvoir »



Recherche du consensus

Ce jeudi, une soixantaine de délégués venant des régions est attendue pour élire l’ensemble des postes à pourvoir au sein du conseil exécutif provisoire. Ces derniers jours, les cadres du parti ont multiplié les visites de courtoisie pour obtenir un consensus autour de Kassory Fofana: ils espèrent avoir un seul candidat en lice pour diriger cette nouvelle structure.