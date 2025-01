Guinée : le directeur des impôts envoyé en prison

Accusé dans une affaire de détournement de 800 milliards GNF, le Directeur général des Impôts, Mory Camara, et deux de ses collaborateurs ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la Maison centrale de Conakry.



La décision de la chambre d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) est tombée tard dans la nuit du vendredi 3 janvier 2025, informe Guinee360.



Mory Camara et ses coaccusés ont passé 7 jours de garde à vue à la Direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale avant d’être déférés devant la chambre d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières (CRIEF) dans l’après-midi du vendredi.