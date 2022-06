Guinée: le gouvernement appelle à la prudence après plusieurs graves accidents routiers

Le premier accident est intervenu samedi près de Dubréka, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Conakry. Un accident qui a fait 13 morts suite à une collision entre un véhicule 4x4 et un taxi de transport interurbain.



Onze autres personnes, dont quatre petites filles et quatre femmes, ont péri ce lundi dans l’Ouest guinéen dans un accident impliquant un cortège officiel. Là également, c’est un taxi-brousse qui est à l’origine du drame. En provenance de Kamsar sur la côte, le véhicule roulait à vive allure et le conducteur a fini par heurter de plein fouet l’un des véhicules du cortège du ministre de la Sécurité, le général Bachir Diallo.



Le même jour, dans l’Est, un camion de transport mixte en provenance de Bella pour Mandiana s’est renversé tuant au moins cinq personnes.



Ces différents accidents ont fait également de nombreux blessés et d’importants dégâts matériels. Cette série d’accidents est dû à l’état défectueux des routes, la vétusté des véhicules et l’indiscipline des conducteurs. Le gouvernement qui a présenté ses condoléances aux familles éplorées a annoncé l’ouverture d’une enquête.