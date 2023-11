Guinée : les activités en berne et Internet fait défaut, après l'évasion de plusieurs détenus dont Dadis Camara

Vers 11h 00 (GMT), les routes sont bloquées pas d'entrée et pas de sortie dans la commune. Le grand marché, très convoité est vide. Pour le moment, la situation est devenue calme et il n y a aucune activité au sein de Kaloum. Les habitants sont terrés chez eux. On remarque la présence des forces de l'ordre dans les coins stratégiques de la commune.

L'autre fait marquant c'est la difficulté d'accéder à Internet. Certains Guinéens ont du mal à avoir accès aux réseaux sociaux depuis ce matin. Ce, après que des hommes lourdement armés ont fait irruption à la maison centrale de Conakry. Ils ont réussi à partir avec quatre accusés dans le procès des évènements du 28 septembre.

En Guinée, les habitants de la commune de Kaloum ont été réveillés par des tirs. Plusieurs détenus de la maison centrale de Conakry se sont évadés. Parmi lesquels figurent Moussa Dadis Camara, ancien chef de la junte du CNDD, Claude Pivi, son ancien ministre chargé de la sécurité présidentielle et Moussa Tiegboro Camara, l'ancien patron des services spéciaux.