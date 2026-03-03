Putsch raté au Bénin: la police offre 20 millions de francs CFA pour la capture du cerveau de l'opération

Un avis de recherche promettant une « forte récompense » en échange de toute information sérieuse et vérifiable permettant de conduire à l'arrestation des principaux auteurs du coup d'État raté du 7 décembre dernier inonde la presse et les réseaux sociaux béninois depuis ce lundi 2 mars.

Près de trois mois après la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier qui visait à renverser le président Patrice Talon, la police béninoise en recherche toujours activement les auteurs.



Après avoir émis des mandats d'arrêts internationaux à leur encontre, celle-ci diffuse depuis quelques jours un avis de recherche assorti d'une forte récompense à quiconque fournira par téléphone des informations sérieuses et vérifiables permettant de localiser les individus dont la capture est souhaitée. La police garantit l'anonymat des informateurs.



Depuis ce lundi 2 mars en particulier, l’affiche inonde la presse et les réseaux sociaux avec l'intitulé « Avis de recherche contre forte récompense ». Celle-ci a été fixée à 20 millions de francs CFA, soit l'équivalent d'un peu plus de 30 000 euros.



Le colonel Pascal Tigri présenté en costume civil et en uniforme militaire

Sur le document, on peut notamment voir les photos de neuf individus recherchés avec leur nom et leur prénom. Le plus reconnaissable est le colonel Pascal Tigri. Considéré comme le cerveau du putsch manqué, celui-ci est présenté sous deux apparences : en costume civil, puis en uniforme militaire.



Si les portraits des militaires apparus à ses côtés à la télévision le 7 décembre, lors de la déclaration des putschistes face caméra, viennent ensuite, un dernier visage, moins connu, retient lui aussi l'attention. Selon les informations de RFI, il s'agit d'un policier à la retraite au domicile duquel les deux chefs d'état-major pris en otage lors des événements auraient été conduits avant d'être finalement libérés.



Plusieurs sources indiquent par ailleurs que cet avis pourrait être complété.