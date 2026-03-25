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L'Assemblée générale de l'ONU proclame la traite des esclaves africains « plus grave crime contre l’humanité »



L'Assemblée générale de l'ONU proclame la traite des esclaves africains « plus grave crime contre l’humanité »
L'Assemblée générale de l'ONU a proclamé ce mercredi 25 mars la traite des esclaves africains comme le crime le plus grave contre l'humanité, un combat porté par le Ghana qui espère ouvrir la voie vers des excuses et la justice.
 
Selon Radio France internationale (RFI), la résolution a été adoptée sous les applaudissements par 123 voix pour, 3 contre (États-Unis, Israël, Argentine) et 52 abstentions (dont le Royaume-Uni et les États membres de l'Union européenne).
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Moussa Ndongo

Mercredi 25 Mars 2026 - 19:08


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