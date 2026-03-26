Haute cour de justice : les raisons de l’absence de Moussa Bocar Thiam à son audition

Convoqué pour sa première comparution, mercredi 25 mars, devant la Haute cour de justice, Me Moussa Bocar Thiam ne s’est pas présenté. Selon nos confrères du quotidien Les Echos, l’ancien ministre des Télécommunications avait écrit au président de la Commission d’instruction pour l’informer du fait qu’il ne pourra pas comparaitre en raison de la guerre au Moyen-Orient.



Pour se justifier, Me Bocar Thiam a invoqué (dans sa lettre) la tension qui existe au Qatar, où il se trouve actuellement, et son impossibilité de sortir du territoire, après la fermeture des frontières. Cependant, pour assurer sa défense, il a choisi deux ténors du barreau. Il s’agit de Me Papa Laity Ndiaye, ancien bâtonnier de l’ordre des avocats, et Me Baboucar Cissé.



Ancien ministre sous Macky Sall, Moussa Bocar Thiam est visé par le dossier de l’aménagement du Parc des technologies numériques, rebaptisé «Sénégal Connect Park», qui avait valu l’emprisonnement à des cadres du ministère de la Communication et des télécommunications sous Macky Sall.



Depuis le début, il a constamment contesté les accusations et tenté de faire annuler la procédure, à travers des actions engagées auprès de la Cour suprême, du Conseil de l’ordre des avocats et du Conseil constitutionnel. Il avait néanmoins assuré sa «totale disponibilité» à renter au Sénégal pour faire face à la justice, «persuadé qu’aucun magistrat ne donnera de suite à un complot qui vise exclusivement à museler un adversaire politique».