Kylian Mbappé ne veut plus entendre parler des médecins du Real Madrid !

Gêné au genou ces dernières semaines, Kylian Mbappé devrait, malgré tout, bien débuter la rencontre amicale face au Brésil, ce jeudi soir. Une possible titularisation qui intervient après des jours d’incertitude autour de son état de santé. En conférence de presse ce mercredi, le capitaine des Bleus est d’ailleurs revenu sur son actualité et les rumeurs de l’erreur médicale du Real Madrid autour de son genou.



«Non, l’information sur le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins».



Mbappé enfin à 100% ?

Si le champion du monde 2018 a tenu à démentir l’information de Daniel Riolo, ses relations avec le staff médical merengue ne semblent pourtant pas au beau fixe. Ce jeudi, L’Equipe fait d’ailleurs de nouvelles révélations sur la relation entre les médecins de l’actuel deuxième de Liga et l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain.



Début mars, Mbappé aurait ainsi appelé Florentino Perez pour l’informer qu’il ne voulait plus être suivi par les médecins du Real Madrid. Le capitaine des Bleus souhaiterait désormais être suivi uniquement par Christophe Baudot, qu’il a connu au PSG. C’est d’ailleurs ce dernier qui aurait déterminé le dernier protocole de soins à suivre. Reste désormais à savoir si le leader de l’attaque des Bleus est enfin remis à 100%. Réponse, ce jeudi soir, face au Brésil.