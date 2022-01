Guinée : une centaine de partis politiques lancent une plateforme commune

Pour cette cérémonie les leaders politiques toutes tendances confondues se sont retrouvés pendant plusieurs heures au siège de l’UFDG, la principale force politique d’opposition à l’ancien régime. Objectif à cours et moyen terme : participer activement avec des propositions concrètes à la réussite de la transition en cours en Guinée en accord avec la junte.



« Nous allons lui déposer un mémo qui comportera la position qui est la nôtre par rapport aux grandes lignes de la Constitution, au code électorale, à l’organe de gestion des élections, au chronogramme et à la durée de la transition ainsi que sur le fichier », explique le président de l'UFDG Cellou Dalein Diallo, avant de poursuivre : « ça sera des propositions de ce collectif qu’on défendra autour de la table de négociation si jamais le CNRD accepte de le créer, parce que nous avons besoin d’avoir un cadre de dialogue pour essayer d’aplanir autour de la table nos divergences ».



Makalé Camara, présidente du parti FAN, ajoute : « Ce que nous demandons au CNRD, c’est de parler avec nous, parce que le CNRD ne parle pas avec les partis politiques. Ce que nous souhaitons concrètement c’est que ce lien soit établi où le CNRD dialogue avec les partis politiques et prenne en compte nos contributions pour que nous puissions nous aussi participer à cette transition ».



La Cédéao exige des élections dans les prochains mois en Guinée qui est suspendue de ses instances et des sanctions individuelles ont été infligées aux membres de la junte.