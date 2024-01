Guinée: une panne d’internet depuis 40 jours

L’accès au web et aux réseaux sociaux est devenu un luxe en Guinée, depuis le 24 novembre dernier. Tous les services internet sont impactés. Les autorités ont considérablement limité l’accès à internet. Et cette mesure s’impose presque à tous les Guinéens. Il faut faire recours aux outils VPN pour contourner ces restrictions.

Par ailleurs, ces restrictions vont sérieusement impacter sur l’économie du pays. L’association des blogueurs de Guinée (ablogui) dénonce « une cyber- censure » de l’Etat.



Selon l’économiste, Safayiou Diallo, joint par Rfi « ce sont les recettes fiscales de l’Etat qui vont en pâtir ». De plus en dans ce pays, beaucoup d’entreprises utilisent le télétravail.