Guy Marius Sagna : « Macky Sall et ses complices doivent être jugés pour haute trahison »

Le Fonds monétaire international (FMI) dit qu’entre 2019 et 2024 une dette de 7 milliards de dollars (plus de 4000 milliards de FCFA) environ a été « cachée » par le président Macky Sall. Nous le savions déjà car le premier ministre Ousmane Sonko et la Cour des comptes avaient déjà informé le peuple. Macky Sall et ses complices doivent être jugés pour haute trahison.



Où était et que faisait le FMI pendant tout ce temps ? ces 7 milliards de dollars sont une dette illégitime et odieuse que le peuple sénégalais ne doit pas payer. Au lieu de critiquer ceux qui ont révélé cette dette de plus de 4000 milliards de FCFA, Ousmane Sonko et son gouvernement nous devons tous les soutenir, les protéger, les motiver.