Guy Marius Sagna: Urgences panafricanistes appelle le peuple à s'engager pour mener le combat pour sa libération

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik jeudi, Urgences panafricanistes appelle le peuple sénégalais à s'engager pour mener le combat pour la libération de Guy Marius Sagna , placé sous mandat de dépôt depuis plus d'une semaine pour "fausse alerte au terrorisme", selon son avocat.« Nous réaffirmons notre soutien sans faille au FRAPP/France Dégage et n'accepterons jamais qu'un lanceur d'alerte et fervent défenseur des causes justes soit l'agneau du sacrifice. Urgences panafricanistes appelle le peuple à s'engager pour mener le combat pour la libération du camarade Guy », lit-on dans la note.« À ces comploteurs, il vous faudra plus que mensonges, plus que la prison, plus que l'intimidation, plus que l'intoxication comme stratégie et un peu plus d'ingéniosité et d'intelligence pour le faire vaciller. Dans les jours à venir, Urgences Panafricanistes déroulera son plan d'action si aucun changement n'est opéré. Ils finiront par comprendre », menace l’organisation.Urgences panafricanistes rappelle que Guy Marius Sagna est déterminé, engagé et prêt à aller au-delà de la privatisation de sa liberté pour que ce rêve d'un Sénégal indépendant, souverain et autonome soit une réalité, avant de condamnee avec la dernière énergie cette répression et d’exige la libération immédiate et inconditionnelle de Guy Marius Sagna.Trois jours après son interpellation (16 juillet 2019) Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt pour « fausse alerte au terrorisme ». Une détention provisoire qui fait suite à la publication d’un communiqué de presse de la plateforme daté du 15 juillet et intitulé « la France prépare un attentat terroriste au Sénégal », relatif à la présence militaire française que le collectif estime liée à l’augmentation des actes de terrorisme.