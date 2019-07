Frapp France dégage qualifie l’arrestation de Guy Marius Sagna de "banditisme d’Etat"

Les responsables du Front pour une Révolution Anti-impérialiste Populaire et Panafricaine (FRAPP FRANCE DEGAGE) ont qualifié lundi l’arrestation de leur coordonnateur Guy Marius Sagna de "banditisme d’Etat" et demande sa libération lors d’une conférence de presse.« Le procureur est le maitre d’œuvre de ce banditisme d’Etat, les forces de sécurité et la justice sont les bras armés. Cette situation n’est pas de nature à rassurer les citoyens puisque aujourd’hui c’est Guy Marius Sagna et demain tout le monde peut être concerné. C’est injuste », a dit Daouda Guèye, un des responsables.Trois jours après son interpellation Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt pour « fausse alerte au terrorisme ». Une détention provisoire qui fait suite à la publication d’un communiqué de presse de la plateforme daté du 15 juillet et intitulé « la France prépare un attentat terroriste au Sénégal », relatif à la présence militaire française que le collectif estime liée à l’augmentation des actes de terrorisme.