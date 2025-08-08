Guy Marius Sagna crée la polémique en évoquant un "président légal" et un "président légitime"

Guy Marius Sagna relève que le Sénégal a deux Président : un "légal, élu"(Diomaye Faye) et un "légitime"(Ousmane Sonko). Comme du temps de feu où Sonko traitait Macky Sall de Président illégitime! Le Procureur détournera-t-il le regard de cette autre Offense au Chef de l'Etat ? pic.twitter.com/3PEXfmq3G8

Le député du groupe parlementaire Pastef Les Patriotes, Guy Marius Sagna, a jeté un pavé dans la mare en répondant aux critiques de l'Alliance pour la République (APR, ancien parti au pouvoir). Selon lui, c'est à cause de l'ancien régime que le Sénégal se retrouve dans une situation inédite avec, selon ses termes, un "président légal et un président légitime".Le membre du parti au pouvoir a violemment attaqué l'ère Macky Sall: "Vous avez illégalement empêché le président de Pastef Ousmane Sonko d'être candidat. Nous avons contourné vos manœuvres pour priver Pastef d'un candidat, et à cause de vous - vous qui avez assassiné plus de 80 Sénégalais - nous nous retrouvons dans cette situation où nous avons un président légal et un président légitime."Cette déclaration a provoqué de vives réactions. Sur X (ex Twitter), le journaliste Madiambal Diagne y voit une offense au chef de l'État : "Guy Marius Sagna affirme que le Sénégal a deux présidents: un 'légal, élu' (Diomaye Faye) et un 'légitime' (Ousmane Sonko). Comme à l'époque où Sonko traitait Macky Sall de président illégitime! Le procureur fermera-t-il les yeux sur cette nouvelle offense?", s'est-il interrogé.Le président de l'Union des Panafricanistes Sénégalais (UPS), Bougar Diouf, a lui aussi dénoncé sur sa page Facebook ce qu'il qualifie de "dérive politique grave" et d'"insulte à la souveraineté populaire". Pour lui, les propos du député constituent un "déni institutionnel" et une remise en cause dangereuse de l'ordre républicain.