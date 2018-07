Guy Marius Sagna et Cie lancent "Ci ga bock" pour dialoguer avec les forces de l'ordre

Discuter avec les forces de l’ordre pour d’avantage les sensibiliser afin d'éviter les dérives et les violences à l’encontre des citoyens. Tel est le but de la campagne «Ci ga bock (tu es concernée) » lancée ce matin par le front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaniste «France dégage ».



Un de ces membres, Guy Marius Sagna de déclarer : «Nous avons lancé une campagne «Ci ga Bokk » consistant à instaurer un dialogue avec les forces de l’ordre (policiers, gendarmes, militaires, sapeurs-pompiers) afin de les faire comprendre que les violences policières, les brutalités policières auxquelles nous avons été témoins dans la dernière période sont inacceptables. D’autant plus que ceux contre qui ces violences policières sont dirigées, sont des citoyens sénégalais qui se battent pour un mieux-être dans un autre Sénégal où il fait mieux vivre ».