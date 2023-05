Guy Marius Sagna interpelle le gouvernement sur les préoccupations sociales des Sénégalais

Guy Marius Sagna a adressé ce jeudi 11 mai au gouvernement de Macky Sall sept (7) questions écrites. Celles-ci concernent la situation sociale du pays. Selon le député, le Sénégal fait face à de sérieuses préoccupations qui nécessitent l'attention immédiate du gouvernement.



Des problèmes touchant divers secteurs de la société, tels que l'emploi des jeunes, l'accès à l'eau potable, l'éducation et les salaires impayés, ont été soulevés à travers ces sept questions d'actualité et écrites adressées au gouvernement.



« Depuis août 2021, plus de 7000 jeunes du programme Xëyu ndaw ñi de la Grande Muraille Verte attendent en vain un contrat d'emploi. La région de Tambacounda fait face à un manque de plus de 400 enseignants. Les travailleurs de Excaf Télécom et d'ITECOM se battent pour percevoir leurs salaires impayés, avec respectivement plus de 24 et 33 mois de retard », lit-on dans le document.



M. Sagna a également mis en évidence les problèmes d'accès à l'eau potable à Kidira. De plus, il a soulevé la situation des diplômés de l'école supérieure Saint-Christopher, qui ne peuvent pas exercer la médecine.