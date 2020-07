Guy Marius Sagna s’exprime sur les nombreuses revendications de la marche de 17 juillet

Les mouvements citoyens « Aar linu book » (préserver nos biens communs en wolof), « Ñoo Lank » (Nous refusons, en wolof) et « « Doyna Seuk » (Ça suffit, en wolof) vont organiser un rassemblement suivi d’une marche le mardi 17 juillet prochain. L’activiste Guy Marius Sagna s’exprime sur les nombreuses revendications qui seront à l’ordre du jour, sur la Rfm.



« « Aar linu book », « Ñoo Lank » et « « Doyna Seuk » (des mouvements citoyens, ndlr) ont décidé de mutualiser leurs forces pour apporter une solution à différents problèmes que ce soit les travailleurs de PPCI qui courent dernière trois mois de salaires, les travailleurs de ABS avec 49 mois de salaire, que ce soit les problèmes fonciers de Oreo, kinabour, Balabougou à Nguéniène ect. Nous avons également constaté que dans la dernière période, il y a beaucoup de problèmes fonciers et beaucoup de problèmes liés à l’eau », a expliqué le membre du collectif "Ñoo Lank".



Les membres desdits collectifs estiment qu’il fallait lancer un appel à toutes les organisations, à tous les collectifs qui ont des problèmes fonciers, ou des problèmes d’eau et divers autres problèmes liés au social ect. Ce, pour imposer un rapport de force au président Macky Sall pour qu’il écoute la voix de ces populations et surtout pour qu’il trouve des solutions aux problèmes de démolition des maisons de Gadaye, dans la banlieue et autres.



Guy Marius Sagna renseigne qu’ils ont introduit une lettre d’information sur la table du Préfet. Il s’agira, informe-t-il, d’un rassemblement suivi d’une marche mardi 17 juillet, de la place de l’Obélisque à la Rts ( Radiodiffusion télévision sénégalaise).