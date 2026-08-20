Guy Marius Sagna tacle Diomaye: «Un décret ne sert pas seulement à organiser la transhumance»

Lors de l’examen du projet de loi n° 25/2026 relatif à la protection des infrastructures d’information critiques et à la sécurité numérique, ce jeudi 20 août 2026, à l’Assemblée nationale, le député de Pastef, Guy Marius Sagna, a interpellé le ministre de la Communication et des Relations avec les Institutions, Bacary Sarr, sur plusieurs préoccupations liées notamment aux agents du chiffre, à la situation du numérique dans les universités ainsi qu’aux pratiques des opérateurs téléphoniques.



Le député a d’abord souligné que le projet de loi avait été, pour l’essentiel, élaboré par la Direction générale du chiffre et de la sécurité des systèmes d’information, composée notamment d’agents du chiffre. Il a rappelé qu’une loi avait été votée en 2014 afin d’instituer une indemnité spéciale de discrétion professionnelle, permanente et définitive, au profit de ces agents.



Selon Guy Marius Sagna, les agents concernés avaient indiqué que cette loi prévoyait la prise d’un décret permettant l’application de cette indemnité. Cependant, depuis 2014, cette indemnité ne figurerait toujours pas sur leurs bulletins de salaire.



« Les agents du chiffre disent que cette loi prévoyait un décret pour cette indemnité et, depuis 2014, ces agents n’ont pas vu cette indemnité sur leurs bulletins de salaire. Où est ce décret ? Ils disent aussi qu’il y a des rumeurs selon lesquelles, en 2017, un décret aurait été pris mais n’aurait pas été publié », a-t-il poursuivi.



Le député a reconnu que cette question ne relevait pas directement du département ministériel de Bacary Sarr. Il lui a toutefois demandé de porter cette préoccupation auprès du gouvernement et du président de la République, Diomaye Faye.



« Comme on parle d’une loi qui a été, pour l’essentiel, rédigée par eux, c’est important de penser à ces travailleurs, la cheville ouvrière de cette loi et de beaucoup d’autres activités », a-t-il souligné.

Guy Marius Sagna a également appelé le gouvernement à utiliser les décrets pour répondre aux préoccupations des citoyens, taclant directement le président Diomaye Faye.



« Un décret ne sert pas seulement à organiser la transhumance. Un décret sert surtout à prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. Et j’aimerais que, si depuis 2014 un décret n’a pas été pris, il faut venir en aide aux travailleurs au lieu de prendre des décrets pour menacer la population de venir dans son parti ou pas », a-t-il déclaré, en référence au fait que le chef d'Etat signe régulièrement .des limoger de nombreux cadres qui sont restés fidèles au Pastef d'Ousmane Sonko, là où le parti présidentiel Kiiraay affûte ses armes pour les prochaines élections.