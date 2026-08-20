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Mercato : Bamba Dieng prêt à s’engager avec l’Étoile Rouge de Belgrade



Mercato : Bamba Dieng prêt à s’engager avec l’Étoile Rouge de Belgrade
Le feuilleton Bamba Dieng connaît un nouveau rebondissement. Après l’échec de sa visite médicale avec la Lazio, l’attaquant sénégalais devrait finalement poser ses valises en Serbie. 

Selon les informations de Footmercato, le club serbe, qui suit le joueur depuis plusieurs semaines, a donné son feu vert après avoir pris connaissance des résultats des examens réalisés ce jeudi.

L’ancien Lorientais assistera ce soir au barrage retour de Ligue Europa entre l’Étoile Rouge de Belgrade et le Viktoria Plzen. Si tout se déroule comme prévu, il passera sa visite médicale demain avant de parapher son nouveau contrat. 
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Moussa Ndongo

Jeudi 20 Août 2026 - 18:24


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