Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Publicité

Maison des Nations Unies à Diamniadio : le calendrier du transfert au cœur des échanges entre Ahmadou Al Aminou Lo et l'UNICEF



Maison des Nations Unies à Diamniadio : le calendrier du transfert au cœur des échanges entre Ahmadou Al Aminou Lo et l'UNICEF
Le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo s'est entretenu ce jeudi 20 août 2026 avec Hannan Sulieman, Directrice générale adjointe de l'UNICEF. Selon la Primature de la République du Sénégal, l'audience a permis de consolider la coopération entre l'État et le système des Nations Unies.
 
Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à aligner leurs actions sur l'Agenda national de Transformation « Sénégal 2050 ». Outre l'éducation et la formation professionnelle, la collaboration s'élargira au « renforcement des capacités de structuration des départements ministériels ».
 
Le calendrier du transfert des agences onusiennes vers la Maison des Nations Unies à Diamniadio a été confirmé. Lors des échanges, la délégation onusienne a tenu à saluer « le rôle du Sénégal dans la promotion du multilatéralisme et l’intégration sous-régionale ».
Autres articles


Jeudi 20 Août 2026 - 18:27


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter