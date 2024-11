Habi Béye, c'est fini !

Habib Beye ne sera pas pas présent à l’Allianz Arena ce mardi soir pour commenter le match de Ligue des champions entre le Bayern et le PSG sur Canal+.



Consultant désigné la saison passée pour commenter les matches de Ligue des champions du Paris Saint-Germain sur Canal+, Habib Beye est beaucoup moins visible depuis le début de cette nouvelle campagne de C1. L’ancien Marseillais n’était pas présent aux commentaires des matches trois premiers matches du club de la capitale, contre Gérone, Arsenal et le PSV.



Il avait en revanche fait son retour aux côtés de Paul Tchoukriel pour la cruelle défaite des Parisiens au Parc des Princes face à l’Atlético Madrid avant la trêve internationale. Un retour toutefois de courte durée…



Habib Beye remplace par Sydney Govou

En effet, le Franco-sénégalais a une nouvelle fois été placé sur la touche. C’est le journaliste François Marchal et le consultant Sydney Govou qui vont commenter le choc de Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, ce mardi soir (21 heures) à l’Allianz Arena.



Pour rappel, Habib Beye espérait l’été dernier se lancer dans un nouveau challenge sur un banc de touche après trois saisons passées à la tête du Red Star, qu’il a fait monter en Ligue 2 à l’issue de la saison dernière. Parti dans l’espoir de trouver un projet plus ambitieux, en vain. Ce dernières semaines son nom avait circulé du côté de Rennes pour prendre la succession de Julien Stéphan, mais les dirigeants bretons ont finalement opté pour Jorge Sampaoli.



