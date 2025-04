Habib Beye répond aux rumeurs : « Celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi »

Nommé récemment à la tête du Stade Rennais, Habib Beye a tenu à clarifier les rumeurs concernant son prétendu passage avorté au FC Nantes. Approché en décembre dernier par les Canaris, alors en quête d’un nouvel entraîneur, le technicien sénégalais était annoncé comme l’un des favoris pour relancer le club.Plusieurs versions avaient circulé pour expliquer l’échec des négociations : désaccords sur la composition du staff, problèmes logistiques, entre autres.Mais en conférence de presse, Habib Beye a tenu à mettre les choses au clair. « Ce qui a été dit n’est pas la vérité. Celui qui a refusé d’aller à Nantes, c’est moi. Comme ça, au moins, c’est clair. Je suis là où je dois être et je suis très content d’être au Stade Rennais et des choix que j’ai faits à l’époque. Je ne peux pas être plus clair ».