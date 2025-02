Habib Beye répond aux sifflets du Roazhon Park

Mécontent malgré un troisième succès en quatre matchs décroché par le Stade rennais ce vendredi soir face à Reims (1-0), le public breton a offert une belle bronca à ses ouailles à la fin de la rencontre en réponse à la prestation terne proposée par son équipe.



Ces sifflets n’ont pas échappé à Habib Beye, le nouveau druide des Rouge et Noir, qui y a réagi après la rencontre face à la presse : « Je ne demande rien au public. Quand vous venez au stade, les gens paient leur place pour venir voir un spectacle et s’ils ne sont pas satisfaits, ils sont en droit de manifester comme ils l’ont fait. Je dis juste qu’en tant que coach, c’est difficile pour moi parce qu’il ne faut pas qu’on oublie d’où l’on vient. La satisfaction du moment, ce sont les résultats positifs. Pour avoir discuté avec certains de mes joueurs, ils m’ont dit : “Coach, peut-être qu’il y a un mois, celui-là on ne le gagne pas. Il y a deux mois on peut même le perdre.” »



Avec 26 points désormais au compteur, Rennes s’est bien éloigné de la zone rouge et pointe avant les autres rencontres de cette 23e journée à la 11e place du classement. Encore loin de l’Europe, mais désormais loin du pire.