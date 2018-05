Habib Beye sur l’équipe du Sénégal : «Le problème, c'est que tout est organisé autour de Sadio »

Nouvellement qualifié à la finale de Ligue des champions avec son club Liverpool, Sadio Mané est peint par beaucoup d’observateurs comme un joueur de classe mondiale. Il fait de bonnes prestations et fait partie des leaders de son club avec ses compères de l’attaque notamment Mouhamed Salah et Firmino. Ce que les Sénégalais aimeraient qu’il fasse en équipe nationale.

D’où le coup de gueule de l’ancien international sénégalais Habib Beye qui invite les Sénégalais à modérer leurs attentes sur le « Reds ».



« Il ne faut pas faire croire aux sénégalais que Sadio Mané est le dépositaire du jeu du Sénégal. Il ne l’a jamais été. Et le problème (du Sénégal) est que tout est organisé autour de Sadio. S’il est bon, on est bon et s’il n’est pas bon, on ne l’est pas également. Il ne faut pas attendre de Sadio qu’il soit le leader technique ou d’équipe », a indiqué le consultant.