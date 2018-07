Habib Beye tacle Fernando Hiero après l'élimination de l'Espagne

L'ancien international sénégalais Habib Baye, devenu Consultant ès qualité à Canal Plus n'est pas d'accord avec lie sélectionneur espagnol Fernando Hiero qui a déclaré après l'élimination de son équipe : "les tirs au but, c'est la loterie". L'ancien capitaine de l'Olympique de Marseille assimile cette déclaration à une fuite de responsabilité de la part du technicien espagnol.



Beye va jusqu'à dire dans son tweet en réponse à un post de la chaîne BeinSports, que si les tirs au but étaient de la loterie, sa maman pourrait tenter sa chance...