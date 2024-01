Habib Diallo: « il ne faut pas se dire que c’est déjà fait »

L’équipe nationale du Sénégal s’est imposée ce vendredi contre le Cameroun dans la deuxième journée du Groupe C de la Coupe d’Afrique des Nations qui se déroule actuellement en Côte d’Ivoire. Les « Lions » de la Teranga obtiennent leur qualification pour les 8es de finale de la compétition.



Habib Diallo, l’un des trois buteurs sénégalais du jour ne veut que ses coéquipiers tombent dans l’euphorie de cette qualification. « Il ne faut pas se dire que c’est déjà fait. C’est vrai qu’on s’est qualifié en 8es de finale. Il reste encore le troisième match et il faut l’aborder comme on l’a fait avec les deux autres », a déclaré l’attaquant sénégalais au micro de Canal Plus.