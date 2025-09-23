Habib Diarra opéré : retour prévu en décembre, incertitude pour la CAN 2025

L’infirmerie des Black Cats a confirmé la nouvelle dans un communiqué :

“Après s’être blessé à l’aine à l’entraînement avant le match de Premier League contre Aston Villa, le joueur de 21 ans va entamer une période de rééducation à l’Academy of Light. Diarra, arrivé du RC Strasbourg à Wearside en juillet, devrait reprendre le jeu en décembre”.

Cette blessure constitue un vrai coup dur, tant pour Sunderland que pour l’équipe nationale du Sénégal. Recruté pour 31,5 millions d’euros, Diarra est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du club anglais.

Titulaire lors des quatre premières journées de Premier League, il manquera notamment le choc contre Manchester City (6 décembre) et ne devrait faire son retour qu’à la mi-décembre, à l’occasion du derby face à Newcastle (13 décembre).

Reste à savoir si le milieu sénégalais sera suffisamment remis pour intégrer la sélection de Pape Thiaw. La CAN démarre le 21 décembre, soit dans 89 jours. Tout dépendra de sa vitesse de récupération et de sa capacité à enchaîner rapidement après sa convalescence.

Blessé à l’aine, Habib Diarra a été opéré ce mardi et devra patienter jusqu’en décembre avant de retrouver les terrains. Une indisponibilité qui tombe mal pour le milieu de terrain de Sunderland, à trois mois du coup d’envoi de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) prévue au Maroc.