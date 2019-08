Habillé en costume cravate, le ministre de l’Environnement plante un arbre debout sur une natte

Dans le cadre de la célébration de la journée de l’arbre hier dimanche, le ministre sénégalais de l’Environnement, Abdou Karim Sall a respecté la tradition en planté un arbre. Mais à la surprise générale, on voit M. Sall, habillé en costume cravate et debout sur une natte. L’image enflamme la toile.



« Pour planter et arroser cet arbre, a-t-il besoin de protéger ses chaussures, en se mettant sur une natte ? Cette tenue ne colle pas à l'événement. Dans sa posture de héros, il regarde de haut ces populations. Un ministre qui se protège du sable, peut-il protéger l'environnement ? En tout cas, ça fait désordre”, déplore le journaliste-formateur Bacary Domingo Mané sur Facebook.



Un autre confrère Mamadou Lamine Diallo, n'en croit pas ses yeux. « C'est comme porter des gants pour manger. Où était son conseiller en communication ? Ça alors. Il n’y en a pas qu’au palais alors, cette médiocrité dans la communication. Revoyez vos copies. Ce n'est pas sérieux ça », écrit-il.