Habitat au Sénégal : Le coût de construction des logements neufs en hausse de 3% (ANSD)

Le coût de construction des logements neufs à usage d’habitation a enregistré au deuxième trimestre de l’année une hausse de 3 %, a informé l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD).



Cette hausse a indiqué la structure dans une note consacrée à l’évolution de l’indice du coût de la construction (ICC), s’inscrit dans le sillage de l’accroissement des prix des matériaux de construction et du coût de la main d’œuvre.





Le document rendu public souligne que la hausse de 2,7% des prix des matériaux de construction était attribuable principalement à celle des prix des matériaux de base (+3,1%), des matériaux pour les travaux d’électricité (+3,1%), des matériaux de plomberie et sanitaire (+3,1%) et des matériaux de menuiserie (+2,7%).



Il relève que la majoration des prix des matériaux de base (+3,1%) résultait du renchérissement du fer à béton (+11,6%) et du ciment ordinaire (+1,6%), alors que les prix des graviers et du sable s’étaient réduits, respectivement, de 2,7% et 0,5% au cours du troisième trimestre 2021.