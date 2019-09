Habitations sur le pipeline de la SAR: un danger qui guette la capitale

En début de semaine, la Société africaine de raffinage (SAR), avait accusé les travailleurs du Train express régional (Ter) d’être à l’origine de l’incendie du pipeline à Dalifort. D’après des sources du journal L’AS, un rapport fait par Mar Lo, alors directeur de la Protection civile, avait alerté sur le danger qui guette la capitale, notamment l’installation des habitations le long du tracé du pipeline.



Une véritable bombe. Tel est le rapport fait par la direction de la protection civile à la suite d’une étude menée entre 2011 et 2012 par son directeur de l’époque, Mar Lo. L’ancien directeur de Cabinet et ministre de l’Intérieur Ousmane Ngom avait, en effet, conclu que les habitations sur le pipeline de la SAR constituaient une véritable bombe qui, si elle explose risque d’embraser toute la capitale.



Remis, au ministre de l’Intérieur de l’époque, le rapport est en train de moisir dans les tiroirs poussiéreux, alors qu’il contient des recommandations susceptibles d’éviter une autre catastrophe. M. Lo avait préconisé l’expropriation et l’indemnisation des propriétaires de maison par la SAR qui se sert de ce pipeline pour transporter son produit raffiné au port autonome de Dakar (Pad)