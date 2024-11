Haïti: le Conseil présidentiel de transition limoge le Premier ministre Garry Conille

Alix Didier Fils-Aimé pour le remplacer

La seconde expérience du Dr. Garry Conille à la tête de la primature se termine brusquement. Par un arrêté imprimé, pas encore publié officiellement, mais qui a déjà fuité. Le CPT a mis un terme au mandat du Premier ministre. Un différend avec le Conseil présidentiel de transition au sujet d’un remaniement ministériel aurait précipité sa destitution.Le CPT voulait que les ministères régaliens ne soient plus sous le contrôle du gouvernement, mais Garry Conille n’a pas voulu céder. Un dossier devenu explosif au sein du pouvoir de transition. Finalement, c’est le CPT qui a eu gain de cause.Alix Didier Fils-Aimé, homme d’affaires de renom, ancien candidat au Sénat, a été choisi pour succéder Garry Conille à la primature. La nomination de Fils-Aimé soulève de nombreuses attentes et des questions pressantes. Pour beaucoup, la priorité reste d'assurer la sécurité et de rétablir un minimum de stabilité dans un pays en proie à une instabilité croissante.Garry Conille n’a pas tardé à réagir. Dans une lettre émanant de la primature avec la signature du Premier ministre déchu, mais sans le sceau de l’institution, il dénonce une décision « anticonstitutionnelle et illégitime », arguant que le CPT n’a pas l’autorité de destituer un chef de gouvernement en dehors du cadre légal. Pour lui, cette décision va à l’encontre des fondements démocratiques et ne respecte ni la Constitution, ni les accords encadrant la période de transition.Âgé de 58 ans, le Dr. Garry Conille avait été nommé Premier Ministre d’Haïti le 28 mai 2024 . Six membres du CPT présents lors de la délibération avaient voté en faveur de l’ancien fonctionnaire des Nations unies.