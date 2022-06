Haïti: les 38 passagers des minibus enlevés par un gang ont été libérés

C’est un syndicat de transports en commun qui a annoncé la nouvelle de cette libération de groupe. Via un court message publié sur Twitter, l’Association des propriétaires et chauffeurs d’Haïti a déclaré que les 36 passagers et deux chauffeurs pris en otage vendredi 10 juin par le gang du bidonville de Village de Dieu avaient été libérés à la mi-journée samedi.



Les deux minibus où ils avaient pris place pour se rendre dans le sud d’Haïti ont également été récupérés. Aucun autre élément n’a été rendu public : on ne sait pas si une rançon a été exigée et payée aux ravisseurs, qui font partie d’un des gangs qui contrôlent totalement la sortie ouest de Port-au-Prince depuis désormais plus d’un an.



À l’est de la capitale, les bandes criminelles prennent aussi souvent pour cible des véhicules de transports en commun : le 8 mai, c’est un bus en provenance de Santo Domingo qui avait été détourné par le gang des 400 Mawozo. Cinq ressortissants turcs qui figuraient parmi les passagers restent encore aujourd’hui entre les mains de l’organisation criminelle.