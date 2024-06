Hajj 2024 : Palla Mbengue fait des révélations et exhorte l'Etat à confier l'organisation aux agences de voyages compétentes

Le couac sur le vol des pèlerins qui n’a pas décollé vendredi dernier anime ces derniers jours les débats. En effet, le second vol du Hajj, prévu avec un A330 affrété, numéro XY8286, n’est pas parti le vendredi à 10 heures comme prévu, car l’avion en question n’était même pas arrivé à Diass ou l’attendaient les pèlerins.



Interpellé à ce sujet, le PDG de l’agence Lebougui Voyage, Palla Mbengue a laissé entendre que ceci n’est que la partie visible de l’iceberg. Intervenant depuis la Mecque où il effectue un Hajj, M. Mbengue a déclaré que « La Délégation Générale au Pèlerinage aux Lieux Saints de l'Islam a failli à sa mission » . Et « Quand est-ce que ça va se régler, c’est ça le problème », a -t-il indiqué. L’autre problème, selon le PDG de Lebougui voyage, c’est « un problème d’avion ».



Rappelant qu’il avait alerté sur l’incapacité d’Air Sénégal à effectuer le Hajj, M. Mbengue a révélé qu’il y a des conflits d’intérêts et des deals et a soutenu que tant que cela n’est pas réglé, le problème va perdurer. « J’avais alerté qu’Air Sénégal n’est pas capable de faire le Hajj et voilà les résultats. Et il y’aura toujours problème tant qu’il y a un conflit d’intérêt et des deals ».



Palla Mbengue, qui estime que le Hajj est quelque chose d’important pour les Sénégalais, a interpellé le chef de l’Etat et le ministre de tutelle à confier le Hajj aux agences de voyages compétentes. « Il faut donner le Hajj aux agences de voyages avec des cahiers de charges comportant des conditions et des quotas en plus exiger 10 ans d’expérience minimum et un dépôt de 200 millions à la Caisse des dépôts et de consignations en guise de garantie. J’interpelle le président de la République, et son ministre, le Hajj est très sérieux au Sénégal et donc on ne peut pas le laisser entre les mains des associations », a-t-il soutenu.