Hajj 2024 : les pèlerins entament l'étape de Mouna

Après trois jours de pause les pèlerins musulmans ont repris les rites du Hajj. Il se rendent ce Vendredi à Mouna, situé à 7 kilomètres de la Mecque. Ce voyage entre dans le cadre de la préparation de la station Arafa qui correspond au huitième jour du mois de Zul Hija. Cette étape de Mouna à Mousdalifa marque, donc un important passage pour le Hajj.



Imam Alassane Camara membre de la délégation d'encadrement de donner des explications sur cette étape importante, " l'étape de Mouna est une étape cruciale dans le Hajj. Elle intervient au huitième jour du mois de Zul Hija. C'est à partir de cet endroit que les pèlerins vont se réunir dans des tentes en quittant la Mecque et les différents endroits du monde. Et donc, ils vont se rendre dans ce lieu sacré le huitième jour du mois de Zul Hija, comme l'a fait le Prophète (saw). C'est de là-bas que va se préparer leur départ vers Arafat le neuvième jour du mois de Zul Hija. Ce qui sera suivi d'un retour vers cette place le dixième jour du mois de Zul Hija où on va réaliser les sacrifices du dixième jour".



Par ailleurs, Imam Assane Camara est revenu sur la particularité de Mouna. Et sur ce, dira-t-il, " la terre de Mouna est particulière dans le sens où c'est la terre où le Prophète (Saw) a réalisé les premiers rites du Hajj. C'est donc par ces rites que s'ouvre le Hajj. C'est donc une place qui est vraiment symbolique pour la réalisation du Hajj. C'est une terre qui est bénie dans le sens où le Prophète Ibrahim (Saw) a reçu l'injonction de sacrifier son fils Ismael. C'est une place mythique c'est un lieu de commémoration pour les musulmans".