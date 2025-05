Hajj 2025 : Air Sénégal démarre ses vols vers Médine ce samedi

Air Sénégal va débuter sa liaison aérienne entre Dakar et Médine, à partir de ce samedi 17 mai, dans le cadre du transport des pèlerins vers les lieux saints de l’Islam. La compagnie nationale prévoit d’effectuer 33 vols jusqu’au 28 mai, permettant à 12 860 fidèles de réaliser leur voyage spirituel.



Le premier vol décollera ce samedi à 17h 20mn depuis l’Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass. Pour cette édition, Air Sénégal renforce sa capacité avec jusqu’à cinq vols par jour, une première dans l’histoire de la compagnie.



Cette année, Air Sénégal étend son service aux pèlerins de la Gambie et de la Guinée-Bissau, confirmant ainsi son rôle clé dans le transport aérien religieux en Afrique de l’Ouest. Cette initiative vise à faciliter le voyage des fidèles et à renforcer les liens entre les pays de la sous-région.