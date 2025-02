Hajj 2025 : plus de 12.000 pèlerins sénégalais attendus, le package financier fixé à 4,3 millions FCFA

Le package financier du Hajj pour l'édition 2025 est fixé à 4.300.000 FCFA (quatre millions trois cent mille francs CFA). C'est ce qu'a annoncé Yassine Fall, ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, ce vendredi 7 février 2025, lors d'un point de presse consacré aux préparatifs du pèlerinage.



« Ce package est resté le même depuis l'année dernière. Il est maintenu malgré le taux de change élevé du rial et la hausse du dollar justifiée par l'environnement géopolitique mondial », a précisé le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères.



« Le package comprend la pension complète à La Mecque et Médine (logement, trois repas par jour), les services à Mouna, Arafat et Mouzdalifa, le Zamzam, le billet d'avion, le pécule, les vaccins et les assurances », a-elle ajouté, rappelant que les inscriptions ont débuté le 24 décembre 2024.



Le ministre a également annoncé que le Sénégal dispose d'un quota de 12 860 pèlerins répartis entre 1 860 pèlerins pour la Commission nationale et 11 000 pèlerins pour les voyagistes privés.



« Nos pèlerins seront transportés par la compagnie nationale Air Sénégal et la compagnie saoudienne Flynas. Une trentaine de vols est programmé et le premier départ est prévu le 17 mai 2025 et le dernier vol retour prévu le 24 juin 2025 », a expliqué Yassine Fall.



Selon elle, la plateforme d'inscription et les guichets uniques sont ouverts depuis le 30 janvier 2025. « Les opérations d’inscription et d’enrôlement des pèlerins se déroulent normalement aussi bien qu’à Dakar qu’au niveau des pôles régionaux de Ziguinchor, de Saint-Louis de Tambacounda et de Diourbel », a dit le ministre des Affaires étrangères.



Pour Yassine Fall, ces « opérations concernent principalement, la visite médicale des pèlerins, la formalité de délivrance de passeports et de cartes nationale d'identité, de vaccination et de réservation de vol et de banques ».



À l’en croire, l'organisation du pèlerinage à La Mecque repose sur une collaboration multisectorielle impliquant plusieurs ministères (Intérieur, Infrastructures, Transports aériens, Santé) afin d'assurer le bon déroulement du pèlerinage.



La ministre renseigne également que « les logements à La Mecque et à Médine ont connu une amélioration, avec une proximité accrue à la Kaaba (20 minutes de marche).



En outre, elle a annoncé qu’un « accord a été trouvé pour que des chefs cuisiniers sénégalais collaborent avec les prestataires saoudiens de restauration, afin d'adapter les repas aux habitudes alimentaires des pèlerins sénégalais ».