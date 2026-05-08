Hajj 2026 : le premier vol des pèlerins sénégalais a décollé de Diass

Le premier vol à destination des lieux saints de l’Islam a décollé de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass ce vendredi 8 mai 2026, à 13h40. Il s’agit d’un Airbus A330-900neo du groupe LionAir, exploité par Flynas, partenaire de la compagnie nationale Air Sénégal. À son bord, 410 pèlerins prenaient part au premier départ d’une campagne qui verra, cette année, 12 800 Sénégalais effectuer le Hajj.



Les opérations aéroportuaires ont été précédées d’une cérémonie officielle durant laquelle, les propos ont été axés sur les innovations mises en œuvre pour faciliter le voyage aux fidèles. Il s’agit entre autres du Programme « Tariq Makka », un dispositif de facilitation et de contrôle permettant aux pèlerins, une fois arrivés en Arabie saoudite, de gagner du temps à l’aéroport, l’école du Hajj au niveau du hangar de Yoff pour la sensibilisation et une cérémonie officielle brève pour ne pas empiéter sur les opérations.



Le Secrétaire général du ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur et son homologue des Transports Terrestres et Aériens ainsi que le Chargé d'Affaires de l'ambassade du royaume d'Arabie Saoudite au Sénégal ont souligné que l’intégration de notre pays dans le Programme « Tariq Makka » à l’instar de 10 Etats au monde, est l’expression de la solidité des relations fraternelles entre les deux nations.



Selon l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM), la phase aller se poursuivra jusqu’au 18 mai. Un second vol est prévu le même jour, avec un départ de Diass à 17 heures.





