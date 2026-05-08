Crise au Real Madrid : les sanctions de Federico Valverde et Aurélien Tchouameni sont connues

Le Real Madrid a infligé une amende de 500.000 euros (environ 328 millions FCFA) chacun à Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni à la suite de leur altercation, a annoncé vendredi le club espagnol. Dans un communiqué, le Real explique que les deux joueurs ont comparu vendredi devant l’enquêteur du club, qui a ouvert une procédure disciplinaire après leur altercation de jeudi.



« Lors de cette comparution, les joueurs ont exprimé leurs profonds regrets pour ce qui s’est passé et se sont excusés mutuellement », a souligné le club. « De même, ils ont présenté leurs excuses au club, à leurs coéquipiers, au staff technique et aux supporters, et se sont mis à la disposition du Real Madrid pour accepter la sanction que le club jugerait appropriée. »



La sanction sera financière : le Real a « décidé d’imposer une amende de 500.000 euros à chaque joueur, concluant ainsi les procédures internes correspondantes », a précisé le club, qui ne prend donc pas de sanction sportive à l’encontre des deux joueurs. L’altercation est survenue jeudi.



D’après les médias espagnols, un premier différend avait déjà eu lieu la veille. Le lendemain, Valverde aurait refusé de serrer la main de Tchouaméni et aurait commis une faute sur le milieu de terrain français. Les deux joueurs auraient ensuite poursuivi leur altercation dans le vestiaire, où l’Uruguayen a été blessé.