Tragédie à la MAC de Foundiougne : Un détenu se donne la mort dans sa cellule

Un tragique événement s'est produit dans la nuit du 6 au 7 mai 2026 à la Maison d'arrêt et de correction (MAC) de Foundiougne. Un détenu âgé d'une vingtaine d'années a été retrouvé sans vie.



D'après les informations rapportées par RFM, le jeune homme se serait sectionné la carotide, entraînant une perte de sang massive. Pris en charge par le service de santé de l'établissement pénitentiaire, il a ensuite été transporté d'urgence au district sanitaire de Foundiougne. Malgré l'intervention des équipes médicales, son décès a été constaté peu après son arrivée.



La dépouille a été déposée à la morgue du district sanitaire, où une autopsie sera pratiquée sur réquisition du parquet. Par ailleurs, les effets personnels du défunt ainsi que les éléments retrouvés sur place ont été placés sous scellés. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes de ce drame.