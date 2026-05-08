Kolda : Senegal Cycling Tour offre des vélos pour soutenir l’éducation des filles

Le sport au service de l’éducation et du rapprochement des peuples. Les participants du Senegal Cycling Tour 2026 sont arrivés ce vendredi 8 mai dans la capitale du Fouladou, marquant une étape forte en symboles avec un don de 15 vélos destiné à de jeunes filles élèves encadrées par la bibliothèque publique Banouna Ba, située au quartier Zone Lycée de la commune de Kolda.



Cette édition 2026 du tour cycliste réunit des participants venus de huit nationalités différentes autour du slogan : « Connecting cultures » (rapprocher les cultures). Au-delà de la pratique sportive et de la découverte du Sénégal, les organisateurs entendent également poser des actes concrets en faveur des communautés locales.



Selon Serigne Mbaye, co-fondateur de Senegal Cycling Tour, cette initiative vise à promouvoir le vélo tout en valorisant la destination Sénégal auprès des visiteurs étrangers.



« Nous avons créé cette plateforme pour faire la promotion du vélo en invitant des personnes de différentes cultures à venir rouler en Afrique tout en faisant la promotion de la destination Sénégal », a-t-il expliqué.



Pour lui, le choix de la bibliothèque Banouna Ba n’est pas fortuit. « Cette bibliothèque a été le bon prétexte trouvé pour toucher des cœurs par rapport à la problématique du maintien des filles à l’école », a ajouté Serigne Mbaye.



La cérémonie de remise des vélos a suscité beaucoup d’émotion chez les bénéficiaires. Khady Cissé, élève en classe de Terminale S2, s’est dite profondément touchée par ce geste.



« Grâce à ces vélos, la distance ne sera plus pour nous un obstacle pour aller à l’école. Nous nous sentons plus motivées à réaliser nos rêves », a confié la jeune élève.



Même satisfaction du côté de la responsable de la bibliothèque Banouna Ba. Madame Diyé Diao Diallo estime que ce don dépasse largement le simple cadre matériel.



« Senegal Cycling Tour n’a pas donné que des vélos à ces filles de Kolda, mais aussi de la motivation, de la mobilité et le pouvoir d’avancer avec des pas sûrs vers la réussite », a-t-elle déclaré.



Elle a également salué les nombreux efforts consentis par les partenaires du projet pour accompagner l’extension de cette bibliothèque publique, un chantier actuellement en cours.



L’ambition affichée par Madame Diallo est de faire de cet espace un véritable centre d’excellence dédié aux générations futures de Kolda.