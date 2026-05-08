Médiation entre la CEDEAO et l’Alliance des États du Sahel : Bassirou Diomaye Faye reçoit l’émissaire Lansana Kouyaté

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu ce vendredi Lansana Kouyaté, négociateur en chef de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest) auprès de l'Alliance des États du Sahel (AES).



D’après une note de la Présidence du Sénégal, l'audience prolonge la mission de médiation que le chef de l'État avait conduite au nom de la Conférence des chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO.



Venu consulter le chef de l'État, l'émissaire a recueilli les orientations d'un dirigeant qui, pour avoir lui-même conduit cette médiation, en mesure pleinement les ressorts et les exigences, souligne la même source.



Attaché au dialogue et à la fraternité interafricaine, le Sénégal demeure engagé dans la recherche d'une voie partagée entre la CEDEAO et l'AES, sur un dossier dont dépend, pour une large part, l'avenir de l'intégration ouest-africaine, indique la Présidence.





