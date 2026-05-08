Service de santé des Armées : le poste médical avancé de Médina Wandifa vient d'être doté d'un laboratoire d’analyses biomédicales

Le poste médical avancé de Médina Wandifa, dans la région de Sédhiou (sud), vient de franchir une étape importante dans l’amélioration de l’offre sanitaire avec l’inauguration d’un laboratoire d’analyses médicales. Cette nouvelle infrastructure sanitaire, construite au niveau du poste de commandement du secteur 61, a été officiellement mise en service ce vendredi 8 mai par le Directeur du Service de santé des Armées, le médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye.



La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence des autorités administratives, territoriales, militaires ainsi que des populations locales venues saluer cette nouvelle réalisation du Service de santé des Armées.



Dans son allocution, le médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye a souligné la portée stratégique de cette infrastructure pour le dispositif sanitaire militaire et civil de la zone. Selon lui, « cette réalisation traduit la volonté du commandement de renforcer les capacités opérationnelles du Service de santé des Armées et d’améliorer durablement les conditions de prise en charge des personnels militaires, des personnels des forces de défense et de sécurité et leurs familles ainsi que les populations environnantes ».



À travers ce laboratoire d’analyses, les autorités militaires entendent rapprocher davantage les services de santé des bénéficiaires et améliorer la qualité du diagnostic médical dans cette partie sud du pays.



Le maire de Médina Wandifa a, pour sa part, exprimé sa satisfaction face à cette initiative qu’il considère comme un appui majeur au système sanitaire local. L’édile estime que cette intervention du Service de santé des Armées vient renforcer la mise en œuvre du concept « Armée-Nation » à travers un meilleur accompagnement des populations.



Pour les habitants de la commune et des localités voisines, cette nouvelle infrastructure devrait contribuer à réduire les difficultés liées à l’accès aux analyses médicales et renforcer l’offre de soins dans cette zone frontalière de la région de Sédhiou.

