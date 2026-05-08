"Ces incidents ne sont pas dignes du Real Madrid" : les premiers mots de Tchouaméni après l’altercation avec Valverde

Dans une story Instagram, Aurélien Tchouaméni s'exprime pour la première fois depuis l'incident avec son coéquipier Federico Valverde. Le milieu français présente ses excuses et accepte la sanction financière prononcée par le Real Madrid.



L’intégralité de son message.



« Ce qui s'est passé cette semaine à l'entraînement est inacceptable - je le dis en pensant à l'exemple que nous devons donner aux jeunes, que ce soit au football ou à l'école Peu importe qui a raison ou tort, nous devons toujours chercher la solution la plus calme pour résoudre un conflit. »



« Surtout, je suis désolé pour l'image que nous avons projetée du club. Je connais les fans, le staff, mes coéquipiers, la direction, tout le monde est profondément déçu par le déroulement de cette saison. Mais la frustration ne peut pas tout excuser. »



« Ces incidents, même s'ils peuvent se produire dans n'importe quelle loge, ne sont pas dignes du Real Madrid. D'autant plus que le Real Madrid est le club le plus parlé au monde. »



« De toute façon, ce n'est plus le moment de savoir qui a fait quoi, qui a dit quoi, ou qui avait raison ou tort. Je reconnais la sanction du club et je l'accepte. »



« Nous restons une famille, avec parfois des désaccords mais nous devons toujours placer nos objectifs au-dessus de tout. Je me suis excusé auprès du groupe et je tiens également à présenter mes excuses à tous les Madridistas. »



« Maintenant il est temps d'aller de l'avant, nous nous concentrons sur le Clasico et sur la saison à venir, pour ramener le club au sommet, là où il doit être ».