Hajj 2026 : les pré-inscriptions démarrent à partir du 1er octobre 2025

La Délégation générale au pèlerinage aux lieux saints de l’islam a annoncé ce mercredi, dans un communiqué daté du 11 septembre, l’ouverture des pré-inscriptions pour l’édition 2026 du Hajj à partir du 1er octobre 2025.





Selon le document, les pré-inscriptions seront reçues auprès des agences de la Banque islamique du Sénégal (BIS) présentes sur l’ensemble du territoire national. Cette étape marque le lancement officiel de la préparation de l’un des plus importants rassemblements religieux de la communauté musulmane.





En attendant la publication du package officiel 2026, la Délégation précise les modalités financières mises en place pour les pèlerins. Deux options sont retenues : un versement global de 4,3 millions de francs CFA ou un paiement en deux tranches, la première fixée à 2,3 millions et la seconde à 2 millions de francs CFA.





L’annonce vise à permettre aux candidats de mieux anticiper leur participation, en disposant d’un cadre clair et de modalités adaptées à leurs moyens. Le Hajj, pilier de l’islam, attire chaque année des milliers de Sénégalais vers La Mecque. Les autorités religieuses et administratives insistent sur l’importance d’un respect rigoureux des procédures d’inscription afin d’assurer une organisation optimale du pèlerinage de 2026.

