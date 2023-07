Hand-ball – Tirage Mondial féminin : le Sénégal avec la Suède, la Croatie et la Chine

Le tirage au sort de la 26e édition du Championnat du monde seniors dames de hand-ball a été effectué hier jeudi. Le Sénégal est logé dans le groupe A avec la Suède, la Croatie et la Chine.



Grâce à leur quatrième place obtenue lors de la dernière CAN seniors dames, tenue à Dakar Arena de Diamniadio en novembre 2022, les « Lionnes » vont disputer leur deuxième Coupe du monde féminine, prévue du 29 novembre au 17 décembre prochain (Danemark, Norvège, Suède).



Les coéquipières de la capitaine Hawa Ndiaye connaissent leurs adversaires de poule depuis hier jeudi. Elles se frotteront à la Suède, la Croatie et la Chine.



Compositions des poules