Réseau social
Connectez-vous S'inscrire
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)

Handball : la 10e journée des Championnats élite reportée après le décès de Pape Ibnou Sarr



Handball : la 10e journée des Championnats élite reportée après le décès de Pape Ibnou Sarr
La famille du handball sénégalais est en deuil. Suite au décès de Pape Ibnou Mouhamed Sarr, Coordonnateur Technique National, la Fédération Sénégalaise de Handball a décidé de geler toutes ses activités programmées cette semaine, indique un communiqué de l'instance. 
 
En conséquence, la 10ᵉ et dernière journée des Championnats Élite, Hommes et Dames, initialement prévue ce week-end, est reportée à la semaine prochaine.
 
Toutes les rencontres prévues vendredi, samedi et dimanche sont donc annulées, le temps de rendre un hommage digne à l’illustre disparu.
 
Autres articles

Moussa Ndongo

Jeudi 21 Août 2025 - 21:27


div id="taboola-below-article-thumbnails">

Nouveau commentaire :
Facebook Twitter