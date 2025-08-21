Handball : la 10e journée des Championnats élite reportée après le décès de Pape Ibnou Sarr

En conséquence, la 10ᵉ et dernière journée des Championnats Élite, Hommes et Dames, initialement prévue ce week-end, est reportée à la semaine prochaine.

Toutes les rencontres prévues vendredi, samedi et dimanche sont donc annulées, le temps de rendre un hommage digne à l’illustre disparu.

La famille du handball sénégalais est en deuil. Suite au décès de Pape Ibnou Mouhamed Sarr, Coordonnateur Technique National, la Fédération Sénégalaise de Handball a décidé de geler toutes ses activités programmées cette semaine, indique un communiqué de l'instance.